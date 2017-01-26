Керівництву операції в Княжичах можуть пред'явити навмисне вбивство — Луценко

Підозру керівництву операції в селі Княжичі Броварського району Київської області, під час якої сталася перестрілка між правоохоронцями, можуть розширити на ст.115 Кримінального кодексу "умисне вбивство".

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.



"Відбулася низка слідчих дій, які дозволяють нам говорити про уточнення підозри керівникам цієї операції. У них у всіх зараз є службова недбалість, яка призвела до особливо тяжких наслідків у вигляді загиблих. Але після експертиз її може бути уточнено, зокрема пред'явленням статті 115 - "вбивство", - розповів він в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.



Водночас генпрокурор зазначив, що експертизи ще не завершено.



Луценко також розповів, що будинок, біля якого була перестрілка, був пограбований після грабіжників ще й правоохоронцями. "Зараз у нас є факти того, що будинок, біля якого сталася перестрілка, був пограбований двічі - один раз грабіжниками, вдруге працівниками правоохоронних органів", - сказав він.



Крім того, генеральний прокурор додав, що розслідують також події під час затримання грабіжників на околицях Києва.



Як відомо, під час спецоперації Нацполіції України та Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) із затримання грабіжників у селі Княжичі поблизу Києва рано-вранці 4 грудня 2016 року внаслідок непередбачених обставин сталася перестрілка зі співробітниками Броварського відділу поліції охорони Управління поліції охорони, під час якої загинули п’ять правоохоронців.



Луценко повідомив, що слідчі Генпрокуратури вбачають у діях тих, хто координував операцію правоохоронців, ознаки злочинної недбалості, яка призвела до особливо тяжких наслідків.

За словами Луценка, команда направити КОРД була неправильною.



Заступник голови Національної поліції України Олександр Вакуленко повідомив 13 січня, що службове розслідування інциденту в Княжичах завершено - покарали 20 осіб.