Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

АТО: Окупанти застосували "Град", загинули двоє бійців ЗСУ

П'ятниця, 27 січня 2017, 06:38
АТО: Окупанти застосували Град, загинули двоє бійців ЗСУ

Російсько-окупаційні війська, ігноруючи будь-які домовленості, більшість обстрілів вели саме з мінометів різних калібрів та важкої артилерії,  у тому числі РСЗВ БМ-21 "Град".

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку зі 152-міліметрової артилерії, танків, БМП, гранатометів та стрілецької зброї терористи обстрілювали Широкине, а зі 122-міліметрової – Талаківку. З мінометів різних калібрів окупанти вели вогонь по Лебединському, Красногорівці, Талаківці, та Водяному. З гранатометів та стрілецької зброї стріляли по Новогригорівці, Гнутовому та Павлополю. А по Новотроїцькому вогонь вів снайпер.

На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська піддали обстрілам з РСЗВ БМ-21 "Град" Новозванівку, випустивши у бік позицій ЗСУ 20 снарядів. Тут же бойовики застосували і 122-міліметрову артилерію. Кримське, Новотошківське, Новозванівку, Водяне, Новоолександрівку та Попасну обстріляли зі 120 та 82-міліметрових мінометів.

На Донецькому напрямку бойовики також використовували міномети різних калібрів, обстрілюючи позиції сил АТО в районі Авдіївки, Верхньоторецького, Зайцевого. З гранатометів різних систем та стрілецької зброї обстріляно Новгородське, Кам’янку та Авдіївку.

Загалом за минулу добу зафіксовано 63 обстріли. Двоє українських військовослужбовців загинули.

"Вчора ввечері у результаті масованого вогню з 82-мм мінометів поблизу села Новозванівка Попаснянського району загинув наш воїн", – повідомив також заступник голови Луганської облдержадміністрації Юрій Клименко, повідомляє ОДА у Facebook.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасАТОбойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
21:41
З півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
Усі новини...
Реклама: