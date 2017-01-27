АТО: Окупанти застосували "Град", загинули двоє бійців ЗСУ

Російсько-окупаційні війська, ігноруючи будь-які домовленості, більшість обстрілів вели саме з мінометів різних калібрів та важкої артилерії, у тому числі РСЗВ БМ-21 "Град".

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку зі 152-міліметрової артилерії, танків, БМП, гранатометів та стрілецької зброї терористи обстрілювали Широкине, а зі 122-міліметрової – Талаківку. З мінометів різних калібрів окупанти вели вогонь по Лебединському, Красногорівці, Талаківці, та Водяному. З гранатометів та стрілецької зброї стріляли по Новогригорівці, Гнутовому та Павлополю. А по Новотроїцькому вогонь вів снайпер.

На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська піддали обстрілам з РСЗВ БМ-21 "Град" Новозванівку, випустивши у бік позицій ЗСУ 20 снарядів. Тут же бойовики застосували і 122-міліметрову артилерію. Кримське, Новотошківське, Новозванівку, Водяне, Новоолександрівку та Попасну обстріляли зі 120 та 82-міліметрових мінометів.

На Донецькому напрямку бойовики також використовували міномети різних калібрів, обстрілюючи позиції сил АТО в районі Авдіївки, Верхньоторецького, Зайцевого. З гранатометів різних систем та стрілецької зброї обстріляно Новгородське, Кам’янку та Авдіївку.

Загалом за минулу добу зафіксовано 63 обстріли. Двоє українських військовослужбовців загинули.

"Вчора ввечері у результаті масованого вогню з 82-мм мінометів поблизу села Новозванівка Попаснянського району загинув наш воїн", – повідомив також заступник голови Луганської облдержадміністрації Юрій Клименко, повідомляє ОДА у Facebook.