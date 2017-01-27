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СБУ пояснила, чому меру Перемишля зняли заборону на в’їзд

П'ятниця, 27 січня 2017, 14:49

Служба безпеки України скасувала заборону на в’їзд до Україну меру польського Перемишля Роберту Хомі, врахувавши його оцінку антиукраїнських маршів у цьому місті.

Про це повідомляє речниця СБУ Олена Гітлянська у Facebook.

"Рішення про заборону чи скасування заборони на в’їзд до України будь-якої особи приймається з урахуванням комбінації безпекових та міжнародних чинників. Саме під цим кутом Служба безпеки України аналізує ситуацію щодо осіб, яким забороняється в’їзд до нашої держави, і перебуває у постійному контакті з Міністерством закордонних справ України", – зазначає вона.

"Українська сторона позитивно сприйняла оцінку мера Перемишля, яку він публічно надав антиукраїнським маршам у місті. Саме тому Служба прийняла відповідальне рішення про скасування заборони на в’їзд в Україну меру польського міста Перемишля Роберту Хомі", – інформує Гітлянська.

"Ми також розуміємо, що заборону в’їзду меру Перемишля активно намагалася використати "третя" сторона для внесення розколу у стосунки між Україною та Польщею. Впевнені, що ця ситуація не зашкодить розвитку двосторонніх стосунків з братнім польським народом", – зазначає вона.

Раніше у п’ятницю видання Zaxid.net із посиланням на джерела у центральному апараті СБУ повідомило, що Служба безпеки України скасувала 5-річну заборону на в`їзд польському меру Хомі.

У СБУ офіційно це не підтвердили, але зазначили, що разом із Міністерством закордонних справ опрацьовують питання скасування заборони на в’їзд меру Перемишля.

18 січня стало відомо, що Роберту Хомі заборонили вʼїзд до України через його участь в антиукраїнських заходах у Перемишлі.

Минулого року Перемишль, розташований біля українського кордону, був постійним джерелом конфліктів на національному ґрунті.

Найгучніший стався 10 грудня, коли під час урочистого "Маршу орлят перемиських і львівських", що відбувся під патронатом мера міста, один з його учасників закричав під Українським народним домом "Смерть українцям", а інші учасники ходи підтримали його.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаСБУ
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