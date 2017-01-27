Питання санкцій проти РФ обговорюється – адміністрація Трампа

Радник президента США Келліенн Конвей повідомила, що санкції відносно Росії обговорюються в адміністрації Дональда Трампа.

Про це вона заявила в четвер в ефірі американського телеканалу Fox News.

"Все це знаходиться в процесі розгляду", - сказала вона, відповідаючи на питання журналіста.

.@KellyannePolls on President Trump's call with Putin tomorrow: Removing sanctions is under consideration pic.twitter.com/dL0CsywD9P — FOX & friends (@foxandfriends) January 27, 2017

При цьому у Twitter телеканал Fox News, який під час виборів підтримував Трампа, написав, коментуючи це повідомлення, що обговорюється саме послаблення санкцій проти РФ.

Раніше низка аналітиків та журналістів повідомили про чутки, які циркулюють в США, щодо підготовки у Білому домі проекту указу про скасування санкцій щодо РФ.

А прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що в суботу, 28 січня, може відбутися телефонна розмова Володимира Путіна і Дональда Трампа.

Цю інформацію підтвердили у Білому домі. Президент США Дональд Трамп у суботу проведе телефонні переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом Франції Франсуа Олландом та президентом Росії Володимиром Путіним, повідомили там.

Українська правда