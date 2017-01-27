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Трамп: Говорити про скасування санкцій проти РФ занадто рано

П'ятниця, 27 січня 2017, 19:59

Президент США Дональд Трамп заявив, що поки занадто рано говорити про питання скасування санкцій проти Росії.

Про це він заявив на спільній прес-конференції з прем’єром Британії Терезою Мей, відповідаючи на питання про перспективи скасування санкцій.

"Завтра запланована розмова з президентом Путіним. Щодо санкцій, то поки занадто рано говорити про це" - заявив Трамп.

"В ідеалі ми хотіли б добрих відносин з усіма країнами. Але це не обов’язково так і буде. Та якщо ми матимемо чудові стосунки з Росією, Китаєм, я за це", - наголосив він.

Тереза Мей у свою чергу наголосила на повній підтримці Британією санкцій до виконання Мінських угод і заявила, що буде просувати цю думку серед європейських колег.

"Ми хочемо бачити повну імплементацію Мінських угод, ми вважаємо, що санкції мають продовжуватися доки вони не будуть виконані", - заявила вона.

Раніше радник президента США Келліенн Конвей підтвердила, що питання  санкцій щодо Росії знаходиться в процесі розгляду.

Як відомо, низка аналітиків та журналістів повідомили про чутки, які циркулюють в США, щодо підготовки у Білому домі проекту указу про скасування санкцій щодо РФ.

Про це повідомили, зокрема, аналітик  Atlantic Council Фабріс Потьє та нью-йоркська журналістка Сьюзан Глассер, яка співпрацює з авторитетним американським виданням Politico.

Також "Європейська правда" у розмовах з джерелами з’ясувала, що інформація про підготовку такого указу надходила до представників The Washington Times та The New York Times.

Європейська правда

Теми: ТрампРосіясанкції
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