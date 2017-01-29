АТО: 55 обстрілів, одного бійця ЗСУ поранено
Окупанти продовжують обстріли позицій ЗСУ на всіх напрямках, у тому числі і з важкого озброєння, один український військовий отримав поранення.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
На Маріупольському напрямку зі 122-міліметрової артилерії обстрілів зазнали Широкине, Талаківка, Лебединське та Водяне. З мінометів різних калібрів обстрілювали Красногорівку, Широкине та Новотроїцьке. З гранатометів та стрілецької зброї – Широкине, Талаківку, Мар’їнку, Новотроїцьке, Лебединське та Водяне. По Новотроїцькому та Гнутовому неодноразово вогонь вели снайпери. По Широкиному неодноразово стріляли БТРи противника.
На Донецькому напрямку зі 120 та 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї вели вогонь по Авдіївці, Кам’янці, Зайцевому, Луганському та Троїцькому.
На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська зі 122-міліметрової артилерії обстрілювали Кримське, а з гранатометів – Троїцьке та Новозванівку.
Загалом за минулу добу зафіксовано 55 обстрілів. Одного українського військового поранено.