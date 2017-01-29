Янукович може приїхати в Україну на суд за двох умов – адвокат

Екс-президент Віктор Янукович може прибути в Україну для участі в суді по справі про держзраду, якщо замах на нього буде розслідувано і держава зможе забезпечити його безпеку.

Про це заявив адвокат Януковича Віталій Сердюка в ефірі каналу "112 Україна" в неділю, відповідаючи на питання, чи може екс-президент приїхати в Україну для особистої участі в засіданнях.

"Він буде брати участь у розгляді даної справи (про держзраду – УП), незважаючи на небажання керівників Генеральної прокуратури. Але з початку справи це буде дистанційна участь. Захист робить все, щоб якнайшвидше було закінчене розслідування у справі замаху на Віктора Януковича. Якщо ця справа все ж таки буде розслідувана, будуть встановлені особи і держава зможе забезпечити безпеку, він буде мати можливість брати участь в цій справі особисто", - сказав Сердюк.

Адвокат також ще раз наголосив, що захист Януковича отримав постанову за підписом головного військового прокурора Анатолія Матіоса, згідно з якою термін досудового розслідування продовжений до 28 березня.

Коментуючи слова прокурора відділу Головної військової прокуратури Руслана Кравченка про те, що прокуратура в понеділок збирається повідомити захисту Януковича про завершення розслідування у справі про держзраду, Сердюк сказав: "Так, у нас наявна інформація про виклик на завтрашній день для проведення певних процесуальних дій. З цього приводу особисто Віктор Янукович підписав відкрите звернення до ГПУ, яке завтра буде подано і оприлюднено для суспільства".

Українська правда