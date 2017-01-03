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Порошенко запустив Вищу раду правосуддя

Вівторок, 3 січня 2017, 11:19

Президент Петро Порошенко підписав закон про Вищу раду правосуддя під час зустрічі з головою Вищої ради юстиції Ігорем Бенедисюком та заступником глави АП Олексієм Філатовим.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Порошенко зазначив, що 2016 рік став визначальним у рішучих діях з реформування судової системи – були затверджені та вступили в дію конституційні зміни в частині правосуддя, започатковано новий орган – Вищу раду правосуддя (ВРП).

"Орган, який прибирає політичну складову в судовій гілці влади, прибирає Верховну Раду з механізмів призначення, надання згоди на притягнення до відповідальності і звільнення суддів", - підкреслив Порошенко.

Він наголосив, що законопроект про Вищу раду правосуддя отримав позитивні оцінки Венеціанської комісії, партнерів з Європейського Союзу та США.

"Вважаю, що це рішучі дії по забезпеченню  ключового права українських громадян – права на справедливість, права на справедливий суд", - наголосив він.

Президент підкреслив, що Вища рада правосуддя є одним із ключових моментів судової реформи.

Глава держави подякував Верховній Раді, яка дослухалась до його пропозиції, підтримала цей Закон та схвалила його у ті терміни, які дозволяють вже у 2017 році повноцінно запрацювати ВРП.

Документ був ухвалений Верховною Радою 21 грудня.

Порошенко також підписав Закон про внесення змін до Бюджетного кодексу, які, зокрема, урегулюють питання фінансування цього нового органу.  

Українська правда

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Теми: судПорошенко
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