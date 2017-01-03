Суд не зміг обрати запобіжний захід Курченку

Печерський районний суд Києва не зміг обрати запобіжний захід бізнесменові Сергію Курченку, оскільки його захист заявив відвід судді.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав адвокат Сергія Курченка Юрій Сухов.

"Заявили відвід судді Карабаню, який розглядає клопотання про обрання третього!!!!! арешту Курченку С. В. Мотивація проста, суддя почав розглядати клопотання до того, як його вручили стороні захисту, що дуже схоже на створення переваги стороні обвинувачення", – написав адвокат.

Як повідомлялося, 28 грудня апеляційний суд Києва скасував дозвіл на затримання і арешт Курченка.

22 березня минулого року Генпрокуратура оголосила українському олігарху-втікачу Сергію Курченку підозру за вчинення злочинів у банківській галузі.

Раніше ГПУ оголосила підозру Курченку у справі розкрадання майна державного підприємства ПАТ "Укргазвидобування".

У травні суд за клопотанням старшого слідчого Генпрокуратури арештував майно Сергія Курченка.