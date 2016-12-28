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Апеляційний суд скасував рішення про арешт Курченка

Середа, 28 грудня 2016, 16:40
Апеляційний суд скасував рішення про арешт Курченка

Апеляційний суд Києва скасував дозвіл на затримання і арешт власника "Східно-європейської паливно-енергетичної компанії" (CЄПЕК) Сергія Курченко.

Про це йдеться у повідомленні суду, розміщеному на офіційному сайті.

Вказується, що суд розглянув скаргу 28 грудня.

Вона стосувалася ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 травня 2016 року, "якою задоволено клопотання заступника начальника третього відділу з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України про обрання відносно Курченка С.В. запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою".

За результатами апеляційного розгляду колегія суддів задовольнила апеляцію адвокатів Курченко і скасувала рішення суду першої інстанції.

Водночас, Апеляційний суд постановив нове рішення, яким відмовив у задоволенні клопотання Генпрокуратури про обрання щодо Курченко запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Як відомо, 22 березня Генпрокуратура оголосила українському олігарху-втікачу Сергію Курченку підозру  за вчинення злочинів у банківській галузі.

Раніше ГПУ оголосила підозру Курченку у  справі розкрадання майна державного підприємства ПАТ "Укргазвидобування".

У травні суд за клопотанням старшого слідчого Генпрокуратури арештував майно Сергія Курченка.

"Українська правда" у Threads

Теми: Курченкосудпрокуратура
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