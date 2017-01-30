Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ОБСЄ за добу зафіксувала 2260 порушень режиму припинення вогню

Понеділок, 30 січня 2017, 01:31
ОБСЄ за добу зафіксувала 2260 порушень режиму припинення вогню

Місія ОБСЄ зафіксувала 2260 порушень режиму припинення вогню в зоні бойових дій на Донбасі протягом доби.

Про це повідомив заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг, передає "Громадське".

"Сьогодні о 04:40 ранку ми почали фіксувати порушення режиму припинення вогню в трикутнику Донецький аеропорт - Авдіївка - Ясинувата... Загалом сьогодні ми зафіксували більше 2260 порушень режиму припинення вогню. В основному, вогонь здійснювався із заборонених видів озброєння", - сказав Хуг в неділю, 29 січня.

За його словами, бойові дії ввечері в неділю стали менш активними.

Він також пообіцяв звіт про зафіксовані порушення режиму припинення вогню в понеділок.

"Тоді ми будемо мати і відео камер, розташованих на місцях. Більше деталей варто очікувати тоді", - сказав Хуг.

Як повідомлялося, в районі Авдіївської промзони вранці 29 січня бойовики розпочали штурмові дії з метою захоплення позицій ЗСУ, є втрати з обох сторін. 

Увечері прес-центр штабу АТО повідомив, що протягом дня неділі четверо українських військових загинули, п'ятеро поранені.

Також внаслідок обстрілів бойовиків у Авдіївці поранено двох мирних мешканців. Авдіївку знеструмлено.

Міністр оборони Степан Полторак повідомив, що після штурму ворогом району Авдіївської промзони українські військовослужбовці перейшли в наступ та зайняли важливий пост, що має стратегічне значення.

Теми: ОБСЄДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
ОБСЄ
Парламентська асамблея ОБСЄ назвала РФ державою-спонсором тероризму
Кулеба вітає звіт ОБСЄ щодо викрадення Росією українських дітей: потужні докази
Росія відмовилась платити внески до Парламентської асамблеї ОБСЄ
Останні новини
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
21:41
З півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
Усі новини...
Реклама: