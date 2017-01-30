ОБСЄ за добу зафіксувала 2260 порушень режиму припинення вогню

Місія ОБСЄ зафіксувала 2260 порушень режиму припинення вогню в зоні бойових дій на Донбасі протягом доби.

Про це повідомив заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг, передає "Громадське".

"Сьогодні о 04:40 ранку ми почали фіксувати порушення режиму припинення вогню в трикутнику Донецький аеропорт - Авдіївка - Ясинувата... Загалом сьогодні ми зафіксували більше 2260 порушень режиму припинення вогню. В основному, вогонь здійснювався із заборонених видів озброєння", - сказав Хуг в неділю, 29 січня.

За його словами, бойові дії ввечері в неділю стали менш активними.

Він також пообіцяв звіт про зафіксовані порушення режиму припинення вогню в понеділок.

"Тоді ми будемо мати і відео камер, розташованих на місцях. Більше деталей варто очікувати тоді", - сказав Хуг.

Як повідомлялося, в районі Авдіївської промзони вранці 29 січня бойовики розпочали штурмові дії з метою захоплення позицій ЗСУ, є втрати з обох сторін.

Увечері прес-центр штабу АТО повідомив, що протягом дня неділі четверо українських військових загинули, п'ятеро поранені.

Також внаслідок обстрілів бойовиків у Авдіївці поранено двох мирних мешканців. Авдіївку знеструмлено.

Міністр оборони Степан Полторак повідомив, що після штурму ворогом району Авдіївської промзони українські військовослужбовці перейшли в наступ та зайняли важливий пост, що має стратегічне значення.