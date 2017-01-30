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Дужчі морози будуть в останню ніч січня, особливо на сході

Понеділок, 30 січня 2017, 08:53
Дужчі морози будуть в останню ніч січня, особливо на сході

Кінець січня буде дуже морозним, особливо для сходу й півночі України, але з 1 лютого почне відчутно теплішати.

При цьому по всій країні синоптики Українського гідрометцентру прогнозують ясну й сонячну погоду у вівторок.

Так, 30 січня на сході країни вдень від -13 до -15 градусів, вночі було до -23 градусів морозу. На півночі на пару градусів тепліше, у центрі від -7 до -12 вдень, а вночі було від -11 до -18. Далі на захід усе тепліше, аж до 0 й -2 удень в Ужгороді.

Погода на 30 січня
Погода на 30 січня
Укргідрометцентр

А 31 січня – попри трохи тепліший день – ніч буде холодніша. У східних областях вночі прогнозують від -21 до -23 градусів морозу, тоді як у вівторок вдень очікують від -9 до -13. У центрі вдень ще тепліше, від -4 до -6 градусів, вночі від -13 до -19. Навіть на півдні вночі буде морозно: від -10 до -17 за денної температури в межах від -1 до -5 градусів.

Прогноз на 31 січня
Прогноз на 31 січня

У західних областях вдень очікують навіть плюсової температури, хоча вночі також від -5 до -7. І чим ближче до центрального регіону, тим холодніше.

Але вже на середу, 1 лютого, прогнозують потепління і в центрі, і на півдні, і на півночі, й на сході України.

Прогноз Укргідрометцентру на 1 лютого
Прогноз Укргідрометцентру на 1 лютого

Раніше Міністерство охорони здоров’я поширило рекомендації, як поводиться в холодні дні, щоб уникнути переохолодження й обмороження.

Олена Рощенко, УП

Теми: погода
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