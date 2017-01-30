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На рахунках "чиновників" ОРДЛО фінмоніторинг заблокував 28,54 млн

Понеділок, 30 січня 2017, 13:29

Державна служба фінансового моніторингу за рік заблокувала 28,54 мільйона гривень на рахунках так званих "високопосадовців" незаконних збройних формувань "Л/ДНР" в українських банках.

Про це йдеться в звіті роботи відомства за 2016 рік, оприлюдненому на "Урядовому порталі".

Зазначається, що Держфінмоніторинг на постійній основі ідентифікує новопризначених так званих "високопосадовців" ОРДЛО, актуалізує їхній список та встановлює рахунки новопризначених осіб у банківських установах України.

"За вказаний період на рахунках зазначених осіб виявлено та заблоковано кошти на загальну суму в еквіваленті 28,54 млн гривень", – вказано у звіті.

Українська правда

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