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ГПУ досі не отримала запит на екстрадицію грузина-атошника

Понеділок, 30 січня 2017, 19:20

Генпрокуратура досі не отримала від російської сторони запит на екстрадицію колишнього бійця полку "Азов", громадянина Грузії Гії Церцвадзе, тому екстрадиційна перевірка ще не починалася.

Про це журналістам у понеділок у Києві повідомив заступник генпрокурора України Євген Єнін.

"Я хотів би зазначити, що ми до цього часу не отримали запит з Російської Федерації про видачу цього громадянина Грузії. Щойно ми отримаємо запит про видачу пана Церцвадзе – ми почнемо екстрадиційну перевірку. Щойно ми перевіримо наявність факторів, які можуть перешкоджати видачі цього громадянина Грузії в Російській Федерації, ми приймемо відповідне процесуальне рішення", - сказав він.

Єнін пояснив, що якщо протягом 40 днів з моменту затримання не надійде запит на екстрадицію, то зазначена особа автоматично звільняється від будь-яких запобіжних заходів, які можуть бути до нього застосовані.

При цьому заступник генпрокурора зазначив, що Церцвадзе був затриманий, оскільки перебував у базі Інтерполу, у міжнародному розшуку з так званою "червоною карткою", і українська сторона мала здійснити у рамках своїх зобов'язань.

Він також звернув увагу на існування факторів, які можуть перешкодити видачі цього громадянина Грузії в РФ у разі проведення екстрадиційної перевірки.

За словами Єніна, Церцвадзе подав клопотання на отримання статусу політичного біженця, у разі позитивного розгляду цього питання не може йтися про видачу цього громадянина.

"Також можуть бути національні інтереси нашої держави, про які я не можу говорити публічно. Може бути ціла низка інших чинників, як, наприклад, загроза життю або загроза застосування тортур до цієї особи", - сказав заступник генпрокурора.

Як повідомлялося, Церцвадзе, розшукуваний Інтерполом за підозрою у скоєнні в 2003 році вбивства на території РФ, був затриманий 15 січня в аеропорту "Київ" (Жуляни), після чого Солом'янський районний суд Києва застосував до нього тимчасовий арешт строком на 40 діб.

23 січня захист Церцвадзе оскаржив його арешт.

27 січня в прокуратурі Києва розповіли, що скасували тимчасовий арешт Церцвадзе за дорученням Генпрокуратури України, цього ж дня його звільнили з Лук'янівського слідчого ізолятора.

Рішення про екстрадицію Церцвадзе до Російської Федерації Генеральна прокуратура України має прийняти протягом 40 діб, повідомила його адвокат Ксенія Проконова. За її словами, 40 діб починаються з 15 січня і закінчуються 23 лютого о 16:35.

Адвокат наголосила, що життю і здоров'ю Церцвадзе загрожує екстрадиція до РФ, уточнивши, що в Росії йому загрожує смертна кара. Вона також розповіла, що Церцвадзе раніше просив керівництво України надати йому українське громадянство, а також подав документи про надання йому статусу біженця.

"Українська правда" у Threads

Теми: ГенпрокуратураАТОРосія
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