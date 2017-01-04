Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Доба АТО: Двоє українських військових отримали поранення

Середа, 4 січня 2017, 05:37

За минулу добу в зоні проведення АТО двоє українських військових отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

Всього за добу бойовики 39 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил.

На Маріупольському напрямку з мінометів сепаратисти обстрілювали Широкине. З озброєння БМП і гранатометів вони неодноразово вели вогонь по Широкиному, Павлопілю, Мар'їнці та Водяному. По Широкиному і Талаківці також вогонь вели снайпери.

З гранатометів і стрілецької зброї бойовики протягом дня неодноразово обстрілювали Новозванівку на Луганському напрямку.

На Донецькому напрямку з 82 міліметрових мінометів терористи обстріляли Луганське. З гранатометів і стрілецької зброї бойовики вели вогонь по українських позиціях в районі Майорська, Зайцевого, Луганського, Авдіївки і Пісків.

Відзначимо, що в звіті штабу АТО станом на 18:00 3 січня говорилося про поранення одного військовослужбовця.

Теми: АТОДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
21:41
З півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
Усі новини...
Реклама: