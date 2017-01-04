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Полторак: ЗСУ не порушили "Мінськ", зайнявши нові позиції поблизу Світлодарської дуги

Середа, 4 січня 2017, 04:31
Полторак: ЗСУ не порушили Мінськ, зайнявши нові позиції поблизу Світлодарської дуги

Збройні сили України не порушили "Мінськ", взявши під контроль нові позиції в районі Світлодарської дуги, оскільки, згідно з домовленостями, ця територія і так належить Україні.

Про це міністр оборони України Степан Полторак заявив в інтерв'ю "5-му каналу", повідомляє "УНІАН".

"Що стосується наших міжнародних партнерів, таких звинувачень (у порушенні Мінських угод - ред.) немає, тому що їх бути не може по суті, оскільки ми не порушуємо Мінські угоди. Взагалі, згідно Мінським угодами, ця територія (нові позиції в районі Світлодарської дуги) належить Україні. Ми всі переміщення робимо на своїй території", - заявив він.

Як відомо, 23 грудня ЗСУ взяли під контроль Новолуганське.

Українські військові зайняли панівні висоти і увійшли до населеного пункту. Також українські військові встановили блокпост на південній околиці селища Новолуганське в районі Світлодарської дуги.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПолторакЗбройні сили
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