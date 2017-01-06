Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В армії запевняють, що на передовій готові до погіршення погоди

П'ятниця, 6 січня 2017, 18:45

Підрозділи Збройних сил України, які виконують завдання в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі, забезпечені паливом, та готові до погіршення погодних умов.

Про це  6 січня повідомив перший заступник командувача Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Локота, інформує прес-служба Міністерства оборони.

"Військовослужбовці, які виконують бойові завдання на Донбасі, забезпечені паливом, дровами та вугіллям. Також в достатній кількості є засоби обігріву, — наголосив перший заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ.

За словами генерал-лейтенанта, заходи з підготовки до зимового періоду в АТО були сплановані та відбувалися завчасно.

"Для тих, хто в окопах, зима завжди є важким випробуванням. Але ми готувалися заздалегідь, тож зараз будь-які проблеми, що виникають, вирішуються оперативно, – запевнив Локота.

Як стало відомо в п'ятницю, міністр оборони Степан Полторак оголосив дисциплінарні стягнення 7 офіцерам командування антитерористичної операції за неналежне розміщення і перевезення військовослужбовців - учасників урочистостей у Маріуполі 31 грудня 2016 року.

Як повідомлялося, військові 54-ї бригади були змушені зустрічати Новий рік в аеропорту Маріуполя.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОМіноборони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
21:41
З півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
Усі новини...
Реклама: