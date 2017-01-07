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В Одеській, Миколаївській і Кіровоградській областях закрили дороги

Субота, 7 січня 2017, 19:00
В Одеській, Миколаївській і Кіровоградській областях закрили дороги

На Одещині перекрито рух на всіх дорогах загального користування, крім дороги М-05 "Київ-Одеса".

Про це повідомляє в суботу прес-служба Одеської ОДА.

Обмеження діятимуть до 9:00 8 січня.

Оперативний штаб звертається до мешканців та гостей Одеської області не вирушати автомобілем та обмежити пересування в період негоди, а також не залишати свої автомобілі на трамвайних полотнах та на дорогах.

Як відомо, в Одеській області в суботу спостерігаються складні погодні умови: сильна хуртовина та снігові замети, швидкість вітру 15-20 м/с (пориви), місцями до 25 м/с, видимість 100 – 500м.

Разом з тим, як повідомляє прес-служба Укравтодору, з 17:00 7 січня тимчасово обмежено рух для всіх категорій транспортних засобів на всіх автомобільних дорогах загального користування державного та місцевого значення по Миколаївській області.

Також 7 січня на території Кіровоградської області введено заборону на виїзд всіх категорій транспортних засобів на автодорогах області загального користування державного та місцевого значення.

"Просимо користувачів доріг утриматись від поїздок в напрямку Кіровоградської та Миколаївської областей до закінчення негоди та надавати пріоритет руху дорожньої техніки для розчистки шляху", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, як повідомляє прес-служба ДСНС станом на 19:00 7 січня, крім обмежень в Одеській, Кіровоградській та Миколаївській областях, на Дніпропетровщині обмежено рух для всіх категорій транспортних засобів на ділянці дороги М-23 Кропивницкий (Кировоград) - Кривий Ріг - Запоріжжя; у Херсонській області обмежено рух великогабаритних транспортних засобів на всіх автодорогах загального користування державного та місцевого значення.

За інформацією Мінінфраструктури, залізничні вокзали та аеропорти працюють в звичайному режимі.

Знеструмленим залишається 31 населений пункт у чотирьох областях, а саме: Одеській – 22 н.п., Херсонській – 1 н.п., Миколаївській – 7 н.п., Волинській – 1 н.п..

Українська правда

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Теми: погода
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