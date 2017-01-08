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АТО: 6 військових поранено у двох гарячих точках

Неділя, 8 січня 2017, 11:49

7 січня внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, шестеро отримали поранення.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу у неділю, 8 січня.

"За добу, що минула, внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, однак шестеро військовослужбовців зазнали поранень", - сказав він.

За словами Мотузяника, це сталося у двох гарячих точках.

"Троє воїнів були пораненні біля селища Троїцьке, що на Луганському напрямку, під час ворожого мінометного обстрілу. Ще троє військовослужбовців ЗСУ були поранені внаслідок провокації в районі населеного пункту Кримське", - сказав речник Міноборони з питань АТО.

За його словами, зараз всі поранені військовослужбовці перебувають в лікарнях, їм надається кваліфікована медична допомога.

Як повідомлялося, за минулу добу бойовики 72 рази відкривали вогонь по силам АТО.

Українська правда

Теми: АТОДонбасМінські угоди
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