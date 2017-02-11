Двох військових поранено в зоні АТО в суботу

Протягом дня суботи в зоні АТО зафіксовано 28 обстрілів, двоє українських військових отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18:00.

На Маріупольському напрямку з мінометів обстріляно українські позиції в районі Павлополя. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Новотроїцьке, Гнутове, Павлопіль, Широкине, Водяне. По Широкиному вогонь вела БМП противника.

На Донецькому напрямку – з мінометів різних калібрів бойовики обстрілювали Авдіївку та Новоселівку Другу, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Піски, Авдіївку, Опитне та Троїцьке.

Українська правда