Двох військових поранено в зоні АТО в суботу
Субота, 11 лютого 2017, 17:39
Протягом дня суботи в зоні АТО зафіксовано 28 обстрілів, двоє українських військових отримали поранення.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18:00.
На Маріупольському напрямку з мінометів обстріляно українські позиції в районі Павлополя. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Новотроїцьке, Гнутове, Павлопіль, Широкине, Водяне. По Широкиному вогонь вела БМП противника.
На Донецькому напрямку – з мінометів різних калібрів бойовики обстрілювали Авдіївку та Новоселівку Другу, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Піски, Авдіївку, Опитне та Троїцьке.
Українська правда