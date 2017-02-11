Поліція: На Донеччині з початку року оголошено про підозру 35 бойовикам, затримано 31

У Донецькій області з початку 2017 року оголошено про підозру 35 бойовикам.

Про це йдеться у повідомленні поліції Донецької області.

За даними поліції, окрім того з початку року затримано 31 особу, у розшук оголошено 4.

Як зазначили у НП, один з учасників бандформування "Козачий союз "Область війська Донського" був затриманий на КПВВ "Піщевик" під час перетину лінії розмежування, коли намагався потрапити до Маріуполя.

"У перспективі на нього чекає до 8 років позбавлення волі, таке ж покарання загрожує ще 5 затриманим бойовикам", - зазначили у поліції.

Також поліцейські зібрали докази протиправної діяльності 6 учасників НЗФ віком від 22 до 59 років, серед них – мешканці Донецька, Лиману, Дружківки, Слов’янська, Новолуганського. Усім оголошено про підозру, незабаром вони постануть перед судом, зазначено у повідомленні.

"За всіма фактами відкрито кримінальні провадження за ч.2 ст.260 "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" Кримінального кодексу України", - повідомили у поліції.