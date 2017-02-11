Винуватця ДТП, в якому постраждала прем'єр Польщі, захищатиме опозиція

Польська прокуратура висунула звинувачення 21-річному водію автомобіля Fiat, який зіткнувся в п’ятницю в місті Освенцім з автомобілем прем’єр-міністра Польщі Беати Шидло.

Дві найбільші опозиційні партії Польщі "Громадянська платформа" (РО) і Сучасна (.N) нададуть обвинуваченому підтримку, оскільки вважають справу "дивною", передає Укрінформ.

"Ми забезпечимо йому повний, найкращий юридичний захист для того, щоб у зіткненні "держава vs громадянин" держава не була у привілейованому становищі. Ця справа надзвичайно дивна, оскільки упродовж кількох годин щодо молодої людини видано вирок без об’єктивного з’ясування ситуації",- заявив депутат партії .N Марек Сова.

Депутат додав, що не можна допустити, щоб у цій ситуації водій був особою "другої категорії". Він наголосив, що сам неодноразово бачив, що по польських дорогах з великою швидкістю без звукової і світлової сигналізації їдуть урядові кортежі.

Окружна прокуратура у Кракові в суботу висунула водію автомобіля Fiat звинувачення щодо спричинення ДТП, в результаті чого постраждало декілька осіб. За це йому загрожує ув’язнення до 3 років.

Речник прокуратури Януш Гнатко повідомив, що як функціонери Бюро охорони уряду, так і свідки ДТП підтверджують, що кортеж пересувався з включеною звуковою і світловою сигналізацією. Натомість водій, як підкреслює прокурор, не впевнений у тому, що колона рухалася із включеною сигналізацією.

Як повідомлялося, у п'ятницю під час руху урядової колони 21-річний водій автомобіля Fiat Cinquecento пропустив перший автомобіль кортежу і, повертаючи вліво, в’їхав у другий, в якому саме перебувала прем’єр. Намагаючись уникнути ДТП, водій прем’єрського автомобіля різко вивернув кермо і в’їхав у дерево. В результаті до шпиталю потрапили Шидло, начальник її охорони та водій автомобіля прем’єра.

У зв’язку з цим глава МВС Польщі Маріуш Блащак анонсував системні зміни у функціонуванні Бюро охорони уряду, яка охороняє перших осіб держави.