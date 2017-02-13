Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики порушують тишу, сили АТО дадуть адекватну відповідь – штаб

Понеділок, 13 лютого 2017, 15:50

Сили АТО будуть вести вогонь у відповідь, якщо бойовики продовжать свої обстріли, порушуючи угоди про припинення вогню.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО в Facebook, поширеному в понеділок ввечері.

"Незважаючи на досягнуті домовленості щодо припинення вогню, російсько-окупаційні війська протягом дня продовжують обстріли наших позицій вздовж усієї лінії розмежування сторін з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та забороненої Мінськими домовленостями зброї", – йдеться в повідомленні.

Так, на донецькому та маріупольському напрямках окупантами були обстріляні позиції Збройних Сил України зі 122 міліметрової артилерії, танків, 120 та 82 мм мінометів.

"У штабі АТО застерігають, у разі продовження провокаційних обстрілів українських позицій після 16.30 та з метою уникнення втрат серед особового складу, сили АТО будуть вимушені відкривати адекватний вогонь у відповідь", – наголошують у штабі.

Зазначається, що про це рішення вже попереджено Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Українська правда

Теми: АТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
22:41
З півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
Усі новини...
Реклама: