Бойовики обстріляли позиції сил АТО 39 разів

Проросійські бойовики у понеділок здійснили 39 обстрілів позицій українських військовослужбовців.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, на Донецькому напрямку бойовики стріляли по силах ЗСУ з артилерії 122 міліметрів по Пісках, зі 120 та 82-міліметрових мінометів – Авдіївці та Троїцькому.

З гранатометів та стрілецької зброї незаконні збройні формування обстрілювали Невельське, Зайцеве, Верхньоторецьке, Новоселівку Другу та Луганське. По Невельському вогонь вів їхній снайпер.

"На Маріупольському напрямку зі 122-міліметрової артилерії, танків, БМП окупанти обстрілювали Водяне. З мінометів різних калібрів: Красногорівку, Широкине, Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Водяне, Лебединське, Богданівку, Широкине. БТР противника вів вогонь по Водяному, БМП та снайпер – по Широкиному", - сказано у повідомленні.

На Луганському напрямку, за даними штабу АТО, бойовики використовували 82 міліметрові міномети та гранатомети, обстрілюючи позиції ЗСУ в районі Кримського.

"Втрат серед наших військових немає", - сказано у повідомленні.

Українська правда