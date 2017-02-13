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Конфлікт на Чонгарі: Поліція почала перевірку

Понеділок, 13 лютого 2017, 18:35

Правоохоронці внесли до реєстру досудових розслідувань відомості про виявлені в Чонгарі предмети, схожі на боєприпаси.

Про це "Українській правді" повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

"За фактом виявлення предметів, схожих на боєприпаси, слідчим відділенням внесено до реєстру досудових розслідувань відомості за частиною 1 статті 263 КК (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) з метою дослідження цих предметів. Призначені балістична та вибухотехнічна експертизи", - сказав він.

За словами Тракала, оскільки у селі Чонгар Генічеського району були виявлені предмети, схожі на зброю, поліція зобов'язана перевірити, чи на законних підставах ці предмети там перебували.

"Саме для цього ми проводимо експертизи. Поліція не мала права проігнорувати ці факти, інакше це було б порушенням закону", - додав він.

Як відомо, у ніч з неділі на понеділок на Чонгарі стався інцидент між військовослужбовцями ЗСУ та членами громадської організації "Аскер" – батальйоном ім. Номана Челебіджихана, який формується.

Підрозділ, що входить до складу військової частини оперативного командування "Південь" і виконує бойові завдання в Херсонській області, на кордоні з Кримом, облаштовували за наказом командира бойові позиції.

За словами Ленура Іслямова, представники "Аскера" про це не знали. Вони побачили, що біля них, в безпосередній близькості, люди в балаклавах щось роблять. Виник словесний конфлікт, який в підсумку закінчився псуванням майна "Аскера".

За інформацією УП, батальйону ім. Номана Челебіджихана мають присвоїти номер військової частини, але поки цього не сталося.

Опівдні Чубаров написав у Facebook, інцидент на Чонгарі між ЗСУ та кримськотатарською організацією "Аскер" вичерпаний.

Українська правда

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Теми: Кримкримські татари
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