Дівчата-підлітки потрапили у ДТП на поцупленому "Хаммері"

У Рівному троє дівчат-підлітків потрапили у ДТП на поцупленому автомобілі Hummer.

Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції України.

Згідно з інформацією, 16-річна водійка за кермом Hummer у понеділок ввечері везла двох пасажирок 16 та 18 років, не впоралась із керуванням та врізалась в Daewoo Lanos.

Обидва авто отримали механічні ушкодження, однак ніхто не отримав травм.

"Після ДТП двоє з дівчат утекли з місця аварії, та вже незабаром інспектори встановили місце проживання ймовірної водійки. Вдома її не виявилось, тож про подію повідомили її матір та запросили до відділу поліції. В одному з розважальних закладів інспектори виявили пасажирку авто та доставили її до відділу поліції", - сказано у повідомленні.

У поліції розповіли, що дівчина, яка ймовірно незаконно заволоділа автомобілем та скоїла ДТП, за деякий час повернулась на місце пригоди. Там її знайшли патрульні та запросили до медзакладу на освідування.

Дівчина підтвердила, що вживала алкоголь, але проходити медичний огляд відмовилась.

На неї склали 4 адмінматеріали: за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп'яніння), за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів), ч. 4 ст. 122 (Залишення місця ДТП), ч. 2 ст. 126 (Керування без відповідних документів) КУпАП.

Ще один адміністративний протокол за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП інспектори склали на матір водійки.

Українська правда