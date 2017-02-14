Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Оприлюднили нове відео розстрілів на Інститутській

Вівторок, 14 лютого 2017, 21:53
Оприлюднили нове відео розстрілів на Інститутській

У справі розстрілів на вулиці Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року з'явилося нове відео. Його суду надали представники потерпілих.

Як повідомляє Громадське, 14 лютого відео продемонстрували під час засідання у Святошинському райсуді Києва, його було долучено до справи.  

На кадрах, які ймовірно, знімалися з готелю "Україна", видно, що вогонь ведеться з-за вантажівок, які стоять перед бетонними барикадами.

На відео можна розгледіти спалахи та порохові гази з-за барикади — вогонь ведуть особи у чорній формі — і одночасно протестувальників, які падають від поранень на Інститутській.

Саме за ці барикади відходили і перебували тривалий час, зокрема, особи у формі спецпідрозділу "Беркут".

Автори відео наразі невідомі. За словами представників потерпілих, відео надійшло на пошту одному з них.

На думку прокурора Департаменту спецрозслідувань ГПУ Романа Псюка, ці кадри свідчать про те, що наступу з боку протестувальників не було. Метою було підпалити шини і створити димову завісу.

У свою чергу, адвокат екс-бійців "Беркуту" Маринченка та Аброськіна Олександр Горошинський вважає, що відео не надає нової інформації.  

"Давайте не казати того, чого немає. Треба дочекатися експертизи по балістиці", — сказав він. 

Горошинський також вважає, що на суд чиниться тиск.

Як відомо, на лаві підсудних в справі про розстріли на Майдані сьогодні лише 5 екс-бійців київського "Беркуту". 21 підозрюваний знаходяться у розшуку. 

Як повідомляють у ГПУ, 13 "беркутівців" отримали громадянство РФ, ще двоє посвідку на проживання. 

Нагадаємо, 48 людей загинули в результаті розстрілів на Інститутській 20 лютого 2014 року. 80 осіб отримали поранення саме від обстрілів з боку "Беркуту".

Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику "Справу Майдану", яка нараховує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).

Теми: Євромайдан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Євромайдан
Справи Майдану: вирок отримав ексміліціонер, який вивіз "чорну роту" Беркуту та знищив табельну зброю
Справа 2 травня в Одесі: Фучеджі засудили до 15 років в'язниці заочно
"Справи Майдану": суд визнав винним "тітушку" Медвідя, але звільнив від покарання
Останні новини
22:41
З півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
Усі новини...
Реклама: