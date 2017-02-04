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Гонтарева: Підвищення мінімалки не призведе до звільнень

Субота, 4 лютого 2017, 04:21
Гонтарева: Підвищення мінімалки не призведе до звільнень

Підвищення мінімальної заробітної плати разом із проведенням структурних реформ у країні у довгостроковій перспективі матиме позитивний вплив на зайнятість населення.

Про це йдеться у коментарі голови НБУ Валерії Гонтаревої щодо впливу підвищення мінімальної заробітної плати на зайнятість населення.

Гонтарева зазначила, що оцінки, представлені в Інфляційному звіті, стосувалися показника офіційної зайнятості, а не "звільнень". За оцінками фахівців Нацбанку, процитоване зниження формальної зайнятості передусім відбуватиметься за рахунок закриття "сплячих" ФОПів через зміни у податковому законодавстві.

Голова НБУ підкреслила, що підвищення мінімальної заробітної плати простимулює зростання внутрішнього споживання, а відтак і економічної активності, і через це – зросте попит на робочу силу та підвищить зайнятість в майбутньому. 

Крім того, за її словами, підвищення мінімальної заробітної плати сприятиме зростанню матеріальних стимулів до повернення на ринок праці осіб, які раніше не шукали роботу саме через недостатність матеріальних стимулів.

Гонтарева зазначила, що твердження про те, що понад 600 тисяч українців звільнять через підвищення мінімальної зарплати, є некоректним.

Теми: НБУзарплатиГонтарева
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