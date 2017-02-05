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ЗМІ: Євросоюз планує продовжити санкції проти Росії

Неділя, 5 лютого 2017, 04:35
ЗМІ: Євросоюз планує продовжити санкції проти Росії

Європейський союз планує продовжити персональні санкції щодо понад 100 громадян Росії і України, які звинувачуються в дестабілізації ситуації в Україні.

Про це пише Bloomberg з посиланням на чотирьох представників ЄС, які говорили на умовах анонімності.

За словами чиновника з Брюсселя, в числі тих, кого торкнеться продовження санкцій, будуть соратник президента РФ Володимира Путіна, співвласник СМП Банку Аркадій Ротенберг, а також найбільший акціонер банку "Росія" Юрій Ковальчук.

Видання пише, що санкції можуть бути продовжені в середині березня ще на півроку.

Санкції проти РФ були введені Євросоюзом в березні 2014 року. У вересні 2016 року Євросоюз на півроку, до 15 березня 2017 року, продовжив санкції проти 146 осіб і 37 організацій за агресію проти України.

Теми: санкціїРосіяЄС
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