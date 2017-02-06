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Україна повертатиме Сенцова й Кольченка з РФ позовами й тиском

Понеділок, 6 лютого 2017, 09:44
Україна повертатиме Сенцова й Кольченка з РФ позовами й тиском

Україна домагатиметься звільнення Олега Сенцова й Олександра Кольченка з Росії через міжнародні організації й суди, адже РФ відмовилася видати українців.

Про це заявив заступник міністра юстиції з євроінтеграції Сергій Петухов у Facebook.

"Росія безпідставно відмовилася видати Сенцова та Кольченка. Вважає їх своїми громадянами", – написав він і продемонстрував відповідь Мінюсту РФ від 9 січня.

 
 

Петухов наголосив, що це "громадянство" Росія примусово нав'язала усім кримчанам одночасно з анексією Криму в 2014 році.

"Обидві ці дії Росії є нікчемним за міжнародним правом", – зазначив він.

"Ми будемо добиватися повернення наших політв'язнів через міжнародні організації, що мають вплив на Росію, а також у рамках позовів, поданих до Європейського суду з прав людини", – заявив представник українського Мін’юсту.

25 серпня 2015 року російський суд у Ростові-на-Дону засудив українського режисера з Криму Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці терактів у Криму, а Кольченка – до 10 років ув'язнення у виправній колонії суворого режиму.

Кольченко та Сенцов, вислухавши вирок, заспівали Гімн України.

За даними російських ЗМІ, Сенцова й Кольченка у лютому 2016 року етапували до Челябінської області.

Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова й Кольченка є сфабрикованою, та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх.

1 березня 2016 року Україна звернулася до Росії з проханням видати Сенцова й Кольченка. Про це Мін'юст України повідомив 7 квітня.

7 жовтня Мін’юст Росії відмовив українським колегам у видачі і Сенцова, і Кольченка, хоча російський омбудсмен констатував, що за скаргами Сенцова й Кольченка визнано їхнє українське громадянство.

Олена Рощенко, УП

Теми: політв'язніСенцовРосіяМін'юст
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