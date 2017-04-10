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З "Арени Львів" демонтували 7 тис. крісел для Євробачення

Понеділок, 10 квітня 2017, 01:46

У суботу, 8 квітня, на стадіоні "Арена Львів" демонтували крісла з глядацьких трибун.

Про це ZAXID.NET повідомив в.о. директора "Арени Львів" Євген Болкун.

За його словами, крісла відвезуть до Києва для облаштування глядацьких трибун для "Євробачення".

Болкун зазначив, що мова йде про сім тисяч крісел, що становить 20% від загальної кількості місць на стадіоні. Перша машина з кріслами поїхала до Києва 8 квітня.

За оренду крісел "Арена Львів" отримає 500 тис. гривень. За словами Болкуна, до Львова їх повернуть у 20-х числах травня.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛьвівЄвробачення
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