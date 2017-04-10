За тиждень на блокпостах Донецької області затримані 24 бойовика "ДНР"
Понеділок, 10 квітня 2017, 05:28
Протягом останніх 7 днів крізь блокпости пройшли понад 2,5 тисячі вантажівок та 23 тисячі легковиків. За базами МВС перевірено більше 43 тисяч громадян.
Про це повідомили в поліції Донецької області.
"Затримано 24 особи, що приймали безпосередню участь у незаконних збройних формуваннях, і ще стільки ж, що підтримували тісний зв’язок з бойовиками", - заявили в поліції.
Крім того, поліція заблокувала 6 спроб провезення зброї, боєприпасів і 11 - наркотиків.
Також були затримані 3 громадян, які знаходилися в розшуку за скоєння злочинів, і ще один, який значився в поліції як без вісти зниклий.