ЗМІ: Великобританія на засіданні глав МЗС G7 буде наполягати на нових санкціях проти РФ
Великобританія має намір вимагати від партнерів по G7 прийняття нових санкцій проти Росії за підтримку сирійського режиму, який, на її думку, застосував хімічну зброю в провінції Ідліб.
Про це повідомила газета The Times.
"Міністр закордонних справ Борис Джонсон буде вимагати від західних країн "дуже жорстких санкцій у вигляді покарання" за хімічну атаку на контрольованій повстанцями території ... Документ з санкціями підготовлений до засідання глав МЗС G7, яке пройде в провінції Лукка, Італія", - пише видання.
Санкції, на думку британського міністра, повинні бути введені, якщо Москва не відмовиться від підтримки президента Сирії Башара Асада.
Пропозиції про посилення санкцій відносно Росії звучать і в Вашингтоні. Так, сенатор Берні Сандерс - однопартієць і опонент Хілларі Клінтон в президентській гонці - вважає, що посилення режиму санкції може змусити Москву активізувати зусилля щодо політичного рішення сирійської проблеми і відмовитися від підтримки Асада.
В ефірі телеканалу NBC сенатор заявив, що посилення санкцій зробить Росію більш поступливою на переговорах по сирійському врегулюванню, яке повинно здійснюватися тільки політичними засобами.
На його думку, односторонні дії і військова інтервенція в Сирії зроблять конфлікт затяжним, а також є вкрай дорогими заходами.