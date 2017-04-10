Гонтарева повідомила дату відставки

Валерія Гонтарева йде у відставку з посади голови Національного банку з 10 травня.

Про це вона офіційно заявила на брифінгу 10 квітня.

Вона пояснила, що за практикою про важливі рішення керівництво повідомляє за місяць.

"Майже після трирічної роботи на посаді Голови Національного банку я написала заяву про відставку", - заявила Гонтарева.

Гонтарева зазначила, що парламент може проголосувати за її відставку раніше. "Якщо Верховна Рада проголосує за мою відставку раніше - я готова піти раніше", - зазначила Гонтарева

Згідно з законодавством, тепер відставку глави НБУ має погодити президент та проголосувати Верховна Рада.

Гонтарева наголосила, що ніяких змін в плані правління найближчим часом не відбудеться.

"Так само не відбудеться і змін у політиці центрального банку. Плаваючий валютний курс, інфляційне таргетування, сучасний центральний банк – усе те, за що я і вся моя команда сьогодні борилися, залишається незмінним", - додала вона.

За словами Гонтаревої, НБУ продовжить послідовне втілення політики, яка склалася упродовж її головування.

"Як ви знаєте, я з самого початку наголошувала, що йду в НБУ робити реформи. Для себе я планувала ще більш короткий термін перебування на посаді голови НБУ. Але завершити реформування банківської системи у критичний час для неї я не могла", - додала вона.

Гонтарева заявила, що забезпечена макрофінансова стабільність, країна перейшла на гнучкий валютний курс та започаткувала нову монетарну політику інфляційного таргетування.

"Я вважаю, що моя місія повністю виконана. Реформи зроблені. Сподіваюсь, що президент найближчим часом прийме мою відставку та направить відповідне подання до Верховної Ради", - додала вона.

Напередодні в інтерв'ю Гонтарева заявила, що повністю виконала своє завдання, а про нові посади поки не думає, оскільки хоче відпочити. Тому, за її словами, коли прийде час залишити посаду, вона візьме відпочинок, який проведе з родиною.

Говорячи про свого наступника, Гонтарева висловила впевненість, що це буде "дійсно гідний номінант... - професіонал, банкір, технократ, не політик".

Вона додала, що вже запропонувала президентові кілька кандидатур, але не назвала, кого саме.

Економічна правда