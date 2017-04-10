Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Раді хочуть раніше починати робочий день

Понеділок, 10 квітня 2017, 13:50

Верховній Раді запропонували розглянути питання про подовження робочого дня депутатів на одну годину.

З такою пропозицією виступив на погоджувальній раді в понеділок заступник голови комітету з питань бюджету Віктор Кривенко.

"Треба думати над тим, щоб поширити робочий день, щоб ми починали о 9 ранку (зараз о 10:00 – ред.)", - заявив він, звертаючись до спікера Андрія Парубія.

Також він нагадав, що депутати вже підготували два законопроекти стосовно скасування перерви в засіданнях Ради. Один з них – 2915 – вже готовий до голосування, інший – 6281 - ще не включений в порядок денний і стосовно нього ще нема рішення комітету.

"Будь-який працівник може пропрацювати 4 години без перерви, а не може пропрацювати народний депутат", - докорив народним обранцям Кривенко.

Парубій підтримав ці ініціативи і назвав їх "глобальними і правильними". Він висловив сподівання, що у вівторок законопроект 6281 буде включений до порядку денного, і вже у четвер, 13 квітня, Верховна Рада буде голосувати обидва документи.

Як повідомлялося, 3 квітня Парубій запропонував на рівні регламенту Верховної Ради скасувати перерву з 12:00 до 12:30 в засіданні ВР.

6 квітня він чотири рази ставив на голосування питання про скасування перерви у ранковому засіданні, але ця пропозиція не знайшла підтримки у сесійній залі.

Євген Кізілов, УП

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Останні новини
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
Усі новини...
Реклама: