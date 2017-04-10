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Україна засудила нелегітимні вибори в Південній Осетії

Понеділок, 10 квітня 2017, 13:57

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив нелегітимні "президентські вибори" в Південній Осетії.

Про це він написав 10 квітня у Twitter.

"Рішуче засуджую нелегітимні дії російських окупантів у Цхінвальському регіоні Грузії", – зазначив міністр.

За словами Клімкіна, "особливо цинічним є проведення цього псевдоволевиявлення в річницю трагедії 9 квітня".

В свою чергу Міністерство закордонних справ України у своїй заяві також засудило проведення 9 квітня 2017 року в Цхінвальському регіоні/Південній Осетії, Грузія, російським окупаційним режимом так званих "виборів президента" і "референдуму щодо перейменування цього регіону Грузії на "республіку Південна Осетія – держава Аланія".

"Такі незаконні дії, поряд із проведенням 12 березня 2017 року так званих "парламентських виборів" в окупованому Абхазькому регіоні Грузії, є грубим порушенням міжнародного права і складовим елементом неоімперської політики Росії, спрямованої на дестабілізацію та підкорення держав Східної Європи", – йдеться в заяві.

Наголошується, що Україна підтверджує свою відданість політиці підтримки суверенітету і територіальної цілісності Грузії та невизнання результатів згаданих нікчемних заходів, як і будь-яких інших неправомірних дій Кремля.

Як повідомлялося, Європейський Союз заявив, що не визнає механізму проведення виборів і референдуму в регіоні Південна Осетія.

Українська правда

Теми: МЗСГрузія
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