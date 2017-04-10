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Росіяни стали трохи краще ставитися до України

Понеділок, 10 квітня 2017, 14:01

У Росії за останній рік збільшилося число громадян, які добре ставляться до України, але погане ставлення все ж переважає.

Про це свідчать результати опитування Левада-центру, проведене з 31 березня до 3 квітня.

Так, в основному добре зараз ставиться до нашої країни 31% опитаних росіян, ще 3% ставиться дуже добре. Рік тому ці показники були нижчими: 23% і 2% відповідно.

Однак 36% громадян Російської Федерації ставляться до України в основному погано, ще 20% – дуже погано (рік тому ці показники були ще вищі: 42% і 22% відповідно).

Тих, кому важко відповісти, – як і раніше, 11% (два роки тому було 13%).

 

З березня 2015 року показники покращилися буквально на 2%.

До США та Євросоюзу росіяни, у порівнянні з березнем минулого року, теж стали ставитися краще, хоча негативні емоції переважають. До Штатів ставляться добре в цілому 37% (рік тому 25%), погано 52% (у березні 2016-го – 64%), а до ЄС добре ставляться 36%, а погано 53% (рік тому 28% і 60% відповідно).

 

Переважно добре громадяни РФ ставляться до Білорусії (у цілому 79%) і Китаї (у цілому 78%). До Туреччини в цілому позитивно ставляться 47% опитаних, негативно – 34%.

При цьому респонденти вважають, що на Заході до Росії ставляться більше з тривогою (22%) і страхом (21%), майже нарівно вважають – що з повагою й презирством (15% і 14%)  

До самого Заходу 41% опитаних нібито байдужий ("без особливих почуттів"), 15% ставляться з повагою, 14% – із тривогою, а 10% навіть зі співчуттям. Ще стільки ж не змогли відповісти. Бояться заходу 3%, зневажають – 7%.

 

У цілому по закордону, на думку росіян, Росію за останній рік стали більше боятися – так вважають 33% громадян. Що стали більше поважати вважають 19% опитаних, що стали більше ненавидіти – 12%, що стали більше розуміти – 10%, що стали більше зневажати – 7%. Ще 19% вважають, що нічого за цей рік не сталося. 2% відзначили, що іноземці більше полюбили РФ.

 

В опитуванні, яке завершилося тиждень тому, брали участь 1600 осіб старше 18 років у 137 населених пунктах 48 регіонів РФ. Інтерв'ювали респондентів вдома. Статистична похибка не перевищує 3,4%.

Як відомо, на початку 2014 року Росія анексувала Крим і спровокувала агресію на сході України, постачаючи зброю та особовий склад бойовикам, які захопили частину Донбасу. При цьому на шпальтах та в ефірах російських ЗМІ домінує антиукраїнська пропаганда.

Олена Рощенко УП

Теми: Росіясоціологія
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