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В Одесі сталися сутички на Алеї Слави

Понеділок, 10 квітня 2017, 14:47

Біля пам'ятника Невідомому матросу в парку Шевченка в Одесі між активістами патріотичних організацій і їх опонентами, які прийшли на покладання квітів, відбулася сутичка.

Про це повідомляє місцеве видання "Думская".

 

Сутички сталися під час урочистих заходів, які проводилися з нагоди Дня визволення Одеси від фашистських загарбників.

 

Поліція Одеській області повідомляє, що не допустила поширення конфлікту та затримала 16 активних учасників сутичок.

 

"Після покладання квітів на Алеї Слави представники громадських організацій намагалися спровокувати конфлікт під час проведення культурно-масових заходів. Завдяки оперативним діям поліції та вжитим заходам, конфлікт локалізовано. Станом на 13 годин грубих порушень публічної безпеки та порядку не допущено", – заявив начальник управління превентивної діяльності ГУНП Іван Іщенко.

 

За повідомленням прес-служби ГУНП, затриманих доставили у відділення поліції міста для дачі пояснень.

Їх дії підпадають під кваліфікацію ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про внесення відомостей про подію в ЄРДР.

Водночас лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявив, що в Одесі "націоналісти розігнали сепаратистський шабаш промосковських організацій на Алеї Слави".

Націоналісти стверджують, що поліція, яка жодним чином не реагувала на антидержавні заклики українофобів, у підсумку затримала двадцятьох активістів.

"13 із них ‒ представники ВО "Свобода" та ВГО "Сокіл". Зараз вони перебувають у Малиновському і Приморському райвідділах поліції. Троє з затриманих з підозрою на струс мозку, оскільки при затриманні їх били кийками по голові. Викликали швидку", – заявляє Тягнибок.

"Згодом стало відомо, що поліція таки затримала одного із адептів "русскава міра". Він викрикував: "Вон із Адєси, бандєровскіє бєси!" Власне, після його скандувань і почалися сутички, що завершилися втечею промосковських диверсантів. Його посадили в один автозак із націоналістами", – зазначає політик.

Водночас, за даними Тягнибока, станом на 14.40 з Малиновського райвідділку "свободівців" після оформлення протоколів відпустили.

Теми: Одесаполіція
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