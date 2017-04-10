Безсмертного оштрафували на 5 тисяч гривень

Печерський райсуд Києва оштрафував колишнього представника України в політичній підгрупі в ТКГ в Мінську Романа Безсмертного на 5 тис. гривень за порушення у фінзвітності Аграрної партії.

Про це йдеться в постанові суду від 22 березня, передають Українські Новини.

Зазначено, що суд розглянув відповідне клопотання Національного агентства із запобігання корупції.

НАЗК встановило, що Безсмертний, будучи керівником центрального апарату політичної партії "Аграрна партія", порушив встановлений порядок подання фінзвіту про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

Зокрема, в листопаді 2016 року Безсмертний подав фінансовий звіт щодо 304 місцевих осередків партії, в якому зазначено, що, наприклад, Кіровоградська міська організація партії внесла за звітний період 495 гривень.

При цьому встановлено, що Кіровоградська міська організація Аграрної партії за минулий рік взагалі ніякої діяльності не проводила і не має рахунку в банку.

Аналогічна ситуація виникла з Долинською районною організацією, яка внесла на підтримку Аграрної партії 2 тис. гривень.

Також порушення зафіксовані в роботі Чернігівської районної організації в Запорізькій області, Софіївській та Широківської районних організацій в Дніпропетровській області, Борзнянської районної організації і Харківської обласної організації Аграрної партії.

У зв'язку з цим суд постановив оштрафувати Безсмертного на 5 100 гривень і стягнути судовий збір 300 гривень.

У квітні 2016 року колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний вирішив припинити роботу в підгрупі з політичних питань в ТКГ.