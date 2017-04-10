Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Безсмертного оштрафували на 5 тисяч гривень

Понеділок, 10 квітня 2017, 14:56

Печерський райсуд Києва оштрафував колишнього представника України в політичній підгрупі в ТКГ в Мінську Романа Безсмертного на 5 тис. гривень за порушення у фінзвітності Аграрної партії.

Про це йдеться в постанові суду від 22 березня, передають Українські Новини.

Зазначено, що суд розглянув відповідне клопотання Національного агентства із запобігання корупції.

НАЗК встановило, що Безсмертний, будучи керівником центрального апарату політичної партії "Аграрна партія", порушив встановлений порядок подання фінзвіту про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

Зокрема, в листопаді 2016 року Безсмертний подав фінансовий звіт щодо 304 місцевих осередків партії, в якому зазначено, що, наприклад, Кіровоградська міська організація партії внесла за звітний період 495 гривень.

При цьому встановлено, що Кіровоградська міська організація Аграрної партії за минулий рік взагалі ніякої діяльності не проводила і не має рахунку в банку.

Аналогічна ситуація виникла з Долинською районною організацією, яка внесла на підтримку Аграрної партії 2 тис. гривень.

Також порушення зафіксовані в роботі Чернігівської районної організації в Запорізькій області, Софіївській та Широківської районних організацій в Дніпропетровській області, Борзнянської районної організації і Харківської обласної організації Аграрної партії.

У зв'язку з цим суд постановив оштрафувати Безсмертного на 5 100 гривень і стягнути судовий збір 300 гривень.

У квітні 2016 року колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний вирішив припинити роботу в підгрупі з політичних питань в ТКГ.

"Українська правда" в Threads

Теми: партіїНАЗКБезсмертний
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
партії
Шольц прокоментував високі рейтинги "Альтернативи для Німеччини"
Президентка Грузії ветувала зміни до виборчого кодексу, які збільшать вплив партії влади
Парламент Молдови ліквідував проросійську фракцію "Шор"
Останні новини
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
Усі новини...
Реклама: