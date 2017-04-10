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Прокуратура: Троє шахраїв крали заправки по всій Україні

Понеділок, 10 квітня 2017, 15:16

Прокуратура Київської області вимагає арештувати групу осіб, які, втрутившись в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, заволоділи комплексом автозаправками у 4 регіонах України.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Генпрокуратури.

"Прокуратура Київської області викрила групу осіб, які незаконно переписали на себе… 9 автозаправних станцій, чим завдали збитків реальному власнику, який є іноземним інвестором, на понад 146 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що у червні 2016 року між двома чоловіками та жінкою "виник злочинний умисел на протиправне заволодіння комплексом 9 АЗС, які розташовані у Закарпатській, Черкаській, Київській областях та в столиці".

"З цією метою, зловмисник підшукав особу, яка через несанкціоноване втручання в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно змінила власника вказаних АЗС. Після видалення права власності на автозаправні станції, їх було незаконно переоформлено на підставних осіб", - сказано у повідомленні.

За цим фактом ГПУ розпочало кримінальне провадження статтями "несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів", "шахрайство", "крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою".

"Трьом зловмисникам повідомлено про підозру. Двом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а третьому – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 440 тис грн", - повідомляє ГПУ.

Зазначається, що підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Українська правда

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Теми: прокуратуракримінал
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