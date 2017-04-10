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Українців попереджають про заморозки

Понеділок, 10 квітня 2017, 15:37

Синоптики попередили про зниження температури повітря.

Про це інформує у понеділок прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так вночі 11 квітня в Україні, крім західних та більшості північних областей очікуються заморозки.

Вночі 12 квітня у західних, Житомирській та Вінницькій областях на поверхні грунту та місцями у повітрі заморозки 0-5°.

Також вночі 13 квітня у Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, південних та східних областях на поверхні грунту місцями заморозки 0-3°.

Українська правда

Теми: погода
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