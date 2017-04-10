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"Укроборонпром" показав, як тестують відремонтований танк Т-64

Понеділок, 10 квітня 2017, 16:31

У державному концерні "Укроборонпром" показали, як тестують відремонтований танк Т-64 перед відправкою до ЗСУ.

Про це йдеться у повідомленні на сайті концерну.

Зазначається, що за 2016 рік "Харківський бронетанковий завод" відремонтував близько 60 танків.

Також у повідомленні опублікували відео проходження танком Т-64 тестування, під час яких перевіряється якість виконаних робіт.

"Танк Т-64, який прибув на ДП "Харківській бронетанковий завод" для проходження регламентного ремонту, пройшов повний комплекс робіт із відновлення силової установки та систем забезпечення її роботи, вузлів та агрегатів трансмісії, комплексу озброєння, в тому числі і керованого. Одночасно з цим, були проведені роботи для встановлення динамічного захисту", - сказано у повідомленні.

"Для тестування результатів ремонту всіх систем, машина була направлена на спеціальний танкодром, де фахівці заводу та представники  Міністерства оборони України, перевіряли роботу машини у різних режимах експлуатації", - повідомили в "Укроборонпромі".

Водночас зазначається, що сама машина була передана спеціалістам заводу для перевірки озброєння і підготовки її до тестових стрільб, після яких машина направиться на завершальний етап випробувань, а після цього її передадуть до Збройних сил України.

Як відомо, у січні 2017 року президент Петро Порошенко вважає, що Україна повинна терміново провести глибоку модернізацію танків Т-64 або Т-80.

"У нас стає вибір: або один "Оплот", або десять глибоко модернізованих і капітально відремонтованих Т-64 або Т-80. При чому "Оплот" будується щонайшвидше за 18 місяців, а цикл глибокої модернізації Т-80 складає 2,5 місяці. Таким чином, у нас стає питання або танкова рота в повному складі, або один танк", - сказав він тоді.

Українська правда

Теми: зброяармія
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