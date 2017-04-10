Справа про катування "майданівців" із колонади пішла до суду

Департамент спецрозслідувань Генпрокуратури спрямував до Печерського райсуду Києва звинувачувальний акт для 3 екс-"беркутівців" щодо катувань майданівців у столиці 19 січня 2014 року.

Колишніх спепризначенців міліції із Харківської області звинувачують у тому, що вони тоді на вулиці Грушевського катували двох осіб, тобто умисно завдавали їм "сильного фізичного болю, фізичного та морального страждання шляхом нанесення побоїв, тортур та інших насильницьких дій".

Слідство вважає, що так цим протестувальникам мстилися після затримання їх "на колонаді стадіону імені Лобановського" та намагалися залякати їх та інших мітингарів проти курсу і влади Віктора Януковича.

Екс-працівникам "Беркута" інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.127 (катування) Кримінального кодексу, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років.

Як відомо, з 19 січня 2014 року протистояння у Києві перейшло в нову фазу: обурені діями влади протестувальники почали використовувати проти силовиків пляшки з запальною сумішшю та бруківку, а силовики почали застосовувати до людей жорсткіші дії.

Тоді було травмовано багато людей, у ті ж дні сталися перші убивства мітингувальників.