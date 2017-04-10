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Суд ООН озвучив дату наступного рішення у справі Україна проти РФ

Понеділок, 10 квітня 2017, 19:22

Міжнародний суд ООН 19 квітня оголосить рішення по забезпечувальних заходів в тяжбі між Росією і Україною.

Відповідну заяву опубліковано в понеділок на сайті інстанції.

У ній вказано, що засідання пройде в Гаазі, початок заплановано на 15:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом).

Як відомо, Міжнародний суд ООН в Гаазі приступив 6 березня до розгляду позову України, що вимагає притягнути до відповідальності Росію "за підтримку терористів" на сході України і за дискримінаційні дії в Криму.

Українська сторона наполягає, що РФ повинна нести відповідальність за порушення конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Позов був поданий раніше в 2017 році і стосується подій на сході України, зокрема, аварії малазійського "Боїнга", і в Криму.

Детальніше про перебіг судових засідань читайте у статті "За лаштунками Суду ООН: де заховані ризики для України".

Українська правда

Теми: судООН
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