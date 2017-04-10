Штаб АТО: Командир поранив нетверезого військовослужбовця

Командир підрозділу поранив нетверезого військовослужбовця, який відмовився виконувати наказ.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"За попередньою інформацією, у розташуванні одного з підрозділів, що входять до складу сил АТО, група військовослужбовців у стані алкогольного сп’яніння, відмовилась виконувати наказ командира та поводила себе агресивно. Така поведінка військовослужбовців становила реальну загрозу життю та здоров’ю офіцера", - зазначається у повідомленні.

"Реагуючи на ситуацію, командир підрозділу здійснивши три попереджувальні постріли у повітря, а згодом попереджувальні постріли у землю, здійснив постріл по ногах агресивного нетверезого військовослужбовця", - додали у штабі.

Згідно з інформацією, військовослужбовця доставили до лікарні міста Бахмут й встановили діагноз "вогнепальне кульове поранення нижньої третини правої гомілки нижньої стопи".

"Водночас лікарями медичного закладу засвідчено, що під час поранення "постраждалий" перебував у стані алкогольного сп’яніння, в його крові було виявлено 1,29 проміле алкоголю", - повідомили у прес-центрі.

На місці події працюють представники військової комендатури міста Бахмут та оперативна група Головного управління Національної поліції в Донецькій області.

Українська правда