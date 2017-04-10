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Луценко: Порошенко порушить питання конфіскації вугілля, видобутого в ОРДЛО

Понеділок, 10 квітня 2017, 21:57

Президент Петро Порошенко на засіданні Ради національної безпеки і оборони має намір порушити питання про конфіскацію вугілля, видобутого на окупованих територіях, який намагатимуться продавати в Україні під виглядом російського або іншого походження.

Про це повідомила представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко.

"Президент сказав, що на Раді національної безпеки і оборони наступне питання, яке він буде виносити, - про можливу конфіскацію вугілля, яке зараз із захоплених шахт на окупованих територіях відправляється в Росію, а звідти під маркою нібито російського або іншого вугілля мають намір продавати в Україні", - сказала вона журналістам у понеділок увечері біля будівлі адміністрації президента, де відбувалося засідання фракції БПП.

Луценко підкреслила: "Принципова позиція: ви вкрали - ми у вас конфіскуємо".

Як повідомлялося, 15 березня 2017 року РНБО вирішила тимчасово припинити переміщення вантажів через лінію розмежування на Донбасі.

У той же день президент Порошенко заявив про те, що українське вугілля, яке видобувається в шахтах на тимчасово неконтрольованих територіях Донецької та Луганської областей, почали відправляти в Росію.

Інтерфакс-Україна

Теми: Порошенковугілля
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