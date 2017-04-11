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Гройсман: Переформатування Кабміну не розглядається

Вівторок, 11 квітня 2017, 11:49

Коаліція не розглядає питання переформатування уряду.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, звітуючи на прес-конференції 11 квітня.

"Поки що в коаліції це питання не порушувалося і не обговорювалося. Наш уряд продовжує працювати. Ми маємо багато завдань, які треба виконати", – сказав прем'єр.

Відповідаючи на питання журналістів, Гройсман також повідомив, що уряд направив свій звіт до Верховної Ради, депутати його розглядають у комітетах.

"Коли парламент визначиться з його розглядом, ми прийдемо і відзвітуємо", - запевнив він.

Як повідомлялося, повна презентація звіту уряду за 2016 рік містить 199 сторінок.

Як відомо, фракція "Батьківщини" домагається відставки Гройсмана з посади прем’єр-міністра за "непрофесійне управління країною".

Про основні економічні провали влади за версією "Економічної правди" читайте у статті "Сім пробоїн українського судна. Що було у 2016 не так".

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрів
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