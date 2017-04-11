СБУ знайшла в зоні АТО російські боєприпаси

Служба безпеки України вилучила боєприпаси російського походження у районі проведення антитерористичної операції.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За його даними, правоохоронці виявили дві протипіхотні міни ПМН-2 радянського виробництва на околиці села Троїцьке на Луганщині. Така зброя постачається бойовикам ОРЛО з території Росії.

"Ці боєприпаси, відповідно до Оттавського договору, а саме "Конвенції про застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення", заборонені для використання у військових конфліктах", - підкреслили у спецслужбі.

Там розповіли, що Росія, на відміну від України, принципово відмовилась підписати цей документ.

Також, повідомляють в СБУ, в районі міста Красногорівка у Донецькій області оперативники спецслужби вилучили гранату РГО із запалом. За висновками експертів, вона вироблена в Росії у 1995 році.

Українська правда