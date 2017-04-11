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В українській армії стали менше пити – Міноборони

Вівторок, 11 квітня 2017, 13:42

Рівень зловживання алкоголем в армії, який був досить високим у 2014-2016 роках, тепер знизився, і ця тенденція триває.

Про це на брифінгу у вівторок повідомив начальник Головного управління Військової служби правопорядку Міністерства оборони Ігор Криштун, передають "Українські новини".

"Ця проблема була в 2014, 2015, 2016 роках. Проблема з алкоголем знизилася після демобілізації",- сказав він.

За словами Криштуна, зараз зі зловживанням алкоголем ефективно борються, особливо в зоні АТО. Якщо військовим постачають алкогольні напої, то служба правопорядку відразу ж реагує разом з Державною фіскальною службою і поліцією, вилучаючи спиртне.

Як повідомлялося, кількість небойових втрат через зловживання алкоголем у зоні АТО в офіційній статистиці Міністерства оборони занижене.

За інформацією окремих лікарів, які працювали в АТО, часто смерті військових, що сталися внаслідок зловживання алкогольними напоями, приховують за формулюваннями "помер від серцевого нападу" або "помер від серцевої недостатності".

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Теми: арміяМіноборони
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