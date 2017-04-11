ГПУ: Чиновник Одеської митниці попався на хабарі
Вівторок, 11 квітня 2017, 14:07
Виконуючого обов’язки заступника начальника Одеської митниці ДФС - начальника митного поста "Чорноморський" викрили на отримані хабара.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Генпрокуратури.
"Крім того, службовець фактично обіймає посаду першого заступника начальника Херсонської митниці ДФС, а посаду на Одещині займає за відрядженням", - сказано у повідомленні.
"Установлено, що митник вимагав та отримав від фізичної особи-підприємця неправомірну вигоду у сумі 600 доларів США за безперешкодне митне оформлення вантажу", - повідомили в ГПУ.
Водночас вказується, що триває досудове розслідування.
Українська правда