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ГПУ: Чиновник Одеської митниці попався на хабарі

Вівторок, 11 квітня 2017, 14:07

Виконуючого обов’язки заступника начальника Одеської митниці ДФС - начальника митного поста "Чорноморський" викрили на отримані хабара.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Генпрокуратури.

"Крім того, службовець фактично обіймає посаду першого заступника начальника Херсонської митниці ДФС, а посаду на Одещині займає за відрядженням", - сказано у повідомленні.

"Установлено, що митник вимагав та отримав від фізичної особи-підприємця неправомірну вигоду у сумі 600 доларів США за безперешкодне митне оформлення вантажу", - повідомили в ГПУ.

 
фото: ГПУ

Водночас вказується, що триває досудове розслідування.

Українська правда

Теми: митницяОдеса
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