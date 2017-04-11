ГПУ: Чиновник Одеської митниці попався на хабарі

Виконуючого обов’язки заступника начальника Одеської митниці ДФС - начальника митного поста "Чорноморський" викрили на отримані хабара.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Генпрокуратури.

"Крім того, службовець фактично обіймає посаду першого заступника начальника Херсонської митниці ДФС, а посаду на Одещині займає за відрядженням", - сказано у повідомленні.

"Установлено, що митник вимагав та отримав від фізичної особи-підприємця неправомірну вигоду у сумі 600 доларів США за безперешкодне митне оформлення вантажу", - повідомили в ГПУ.

фото: ГПУ

Водночас вказується, що триває досудове розслідування.

Українська правда